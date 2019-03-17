تعرف على تشكيل نصر حسين داى فى مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لنصر حسين داى بقيادة مزيان ميجيل، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. جاء التشكيل كالتالى: جاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى :غايا مرباح. Advertisements خط الدفاع: وليد علاتي ومحمد أمين توغاي وحسين لعريبي ومحمد نوفل خاسف. خط الوسط: يايا فوزي، ومهدي الورتاني، وعبد الرحمن يوسفي و مليك رياح. خط الهجوم: عبد الرؤوف شويطر، لاندري نتانكيو. يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حالة خسارة الفريق الأبيض سيكون تأهل الفريق متوقف على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.

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