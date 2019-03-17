شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس لـ"سوبر كورة": هذه حقيقة زواجى من ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد الكاس، نجم منتخب مصر والزمالك والأوليمبى السابق، يتصدر قائمة نجوم الذين حققوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيداً عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لقى "الجوهرة السمراء" عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز. ولمعرفة حقيقة زواجه بالفنانة ليلى علوى اضغط هنا..

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