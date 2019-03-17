شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعد جروس نجوم الزمالك لموقعة الحسم الأفريقية أمام حسين داى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الزمالك، بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس، لتحقيق فوز قوى على نظيره حسين داى الجزائرى فى المواجهة المحدد لها السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد الخليج 365 كيف أعد جروس نجوم الفريق لهذه المباراة الحاسمة لحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائى فى التقرير التالى..

1- التركيز على اللمسة الوحدة

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، خلال المران الأخير للفريق على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات ثنائية من أجل لعب الكرة من لمسة واحدة.



2- الحديث مع اللاعبين عن الطائرة الخاصة 2- الحديث مع اللاعبين عن الطائرة الخاصة Advertisements

حفز جروس اللاعبين عن طريق الحديث عن سبل الراحة التى يتم توفيرها للفريق، وأبرزها الطائرة الخاصة التى تم توفيرها للسفر إلى الجزئر لمواجهة حسين داى، حتى يكون الفريق جاهزا بأفضل صورة.



3- عدم التعامل مع المباراة على أنها ثأرية 3- عدم التعامل مع المباراة على أنها ثأرية

وأوضح جروس للاعبين أن المباراة ليست ثأرية، كما يحاول البعض تصوير ذلك، حيث قال للنجوم مثلما أكد فى المؤتمر الصحفى، "حضرنا إلى الجزائر للعب مع فريق محترم يضم مجموعة من العناصر المميزة ولديه طموح فى تحقيق التأهل هو الآخر لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية"، موضحا أن أرضية ملعب المباراة جيدة ويرى أنها ستساعد فريقه فى تقديم مباراة جيدة، مؤكداً ضرورة استغلال جميع الفرص التى ستتاح من أجل التسجيل.

4- جلسة تحفيزية لـ كهربا قبل السفر إلى الجزائر

كما حرص جروس على عقد جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، على هامش تدريب الفريق قبل السفر للجزائر ليؤكد له أنه تدخل فى أزمة عودته للمشاركة فى التدريبات بعد مشكلة البصق على الجماهير الأخيرة خاصة أنه واحد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق.