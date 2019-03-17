شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور حسين داى يتوافد على ملعب مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جمهور حسين داى الجزائرى فى التوافد على ملعب 5 يوليو مع انطلاقات عمليات إحماء الزمالك والفريق الجزائرى، استعدادا للمباراة التى ستجمعهما فى السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية وظهر الملعب خالياً قبل 60 دقيقة من المواجهة المنتظرة بين الفريقين قبل أن يبدأ الجمهور فى التوافد داخل المدرجات مع انطلاق إحماء الفريقين.



ملعب 5 يوليو

ويتواجد فى مقصورة الملعب هانى زاده وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف أعضاء مجلس إدارة الزمالك بجانب أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى السابق بجانب المستشار هانى ديمترى نائب السفير المصرى ومسئولى المقاولون العرب بقيادة طارق صلاح لمساندة الفريق الأبيض فى المواجهة.

يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حالة خسارة الفريق الأبيض سيكون تأهل الفريق متوقف على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.