تعرف على تشكيلة الاتحاد والحدود بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كلا من حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندري ونظيره فى حرس الحدود طارق العشرى تشكيلة فريقهما التى ستخوض اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الـ 23 المقرر لها السادسة مساء اليوم على ملعب برج العرب . وضمت تشكيلة الاتحاد كل من :- وضمت تشكيلة الاتحاد كل من :- حراسة المرمى : الهانى سليمان خط الدفاع : أحمد توفيق - محمود رزق - محمد بازوكا - السيد سالم خط الوسط : كريم الديب - أحمد نبيل مانجا- خالد الغندور – عمار حمدى خط الهجوم : رزاق سيسيه - خالد قمر Advertisements بينما ضم تشكيل الحدود بينما ضم تشكيل الحدود حراسة المرمى : سامح على الدفاع : أحمد هانى - خالد سامى - الشبينى - مصطفى تاحا الوسط : عاشور الأدهم - مصطفى جمال - أحمد الشناوى الهجوم : أحمد الشيخ - سيريل أدو - موسيس

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