شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي ترانزيت فى برشلونة استعداًدا لوديتي أمريكا وهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى مطار برشلونة للبقاء هناك ترانزيت تمهيداً للانتقال بعدها إلى مدينة ألكانترا الهولندية التى تستضيف معسكر الفراعنة حتى 27 مارس الجاري.

يخوض منتخب مصر الأوليمبي وديتين أمام أمريكا و هولندا يومي 22 و 26 مارس الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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و اختار شوقى غريب 25 لاعبا هم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفى شوبير واسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم العراقى وكريم وليد واكرم توفيق وأحمد مصطفى ومحمد صادق ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف الجوهرى وغنام محمد غنام وناصر ماهر وأحمد حمدى وإمام عاشور ورمضان صبحى وناصر منسى وأحمد ياسر ريان وعمر مرموش المحترف فى ألمانيا.