شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الحسناء والطفلة يزفان بشرى للجماهير.. شاهد رسالة أسرة النقاز للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت زوجة وابنه التونسى حمدى النقاز المحترف فى صفوف الزمالك، فوز القلعة البيضاء اليوم على الفريق الجزائرى نصر حسين داى. لمشاهدة فيديو زوجة النقاز وابنته اضغط هنا Advertisements

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