يلا شوت yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Al Zamalek vs nasr hussein dey...

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Al Zamalek vs nasr hussein dey يلا شوت حصري yalla shoot الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة قوية وهامة من مباريات كأس الكونفيدرالية الافريقية، حيث سيلتقي فريق الزمالك بنظيره فريق نصر حسين داي وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأخيرة من كأس الكونفيدرالية، لنتعرف من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي اونلاين.

مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

كورة لايف مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر، يدخل فريق الزمالك اللقاء وهدفه الوحيد الانتصار على نظيره نصر حسين، حيث أنه يحتل المركز الأول برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب المجموعة الرابعة،ـ فقد فاز في الجولة الماضية على جورماهيا الكيني، كما يأتي في المركز الثاني فريق بترو اتلتيكو برصيد 7 نقاط، أما عن فريق نصر حسين داي فأنه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط متساوياً مع بترو، ويقع في المركز الرابع والاخير فريق جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، يذكر أن فريق الزمالك بحاجة للفوز أو التعادل في هذا اللقاء لذمان تأهله في دور الربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

وسوف ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرةـ، والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف تنقل اللقاء بين الزمالك ونصر حسين داي قناة بي ان سبورت 1، وسيقوم بالتعليق عادل حلو واحمد عبده.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي