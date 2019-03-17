كورة ستار.. مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر kora star يوتيوب Zamalek LIVE يلا شوت | مشاهدة...

نقدم لكم مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر كورة ستار يوتيوب في الكونفدرالية، حيث يلعب الزمالك ونصر حسين داى اليوم على ملعب 5 يوليو بالجزائر لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة بالكونفدرالية الإفريقية 2019، ويريد الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الفارس الأبيض في مصر والدول العربية ممن سيشاهدون اللقاء عبر التلفاز مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم بث مباشر كورة لايف اون لاين مجانا عبر الإنترنت، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ولكن بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

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ستبدأ ضربة البداية وصافرة الحكم مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر كورة لايف اون لاين اليوم الأحد 17 من مارس الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر

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قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

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تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر الاسطورة livehd7 يوتيوب

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ووقت انطلاق مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم، سنقوم بتقديم تغطية مباشرة مستمرة بخصوص نتيجة وأهداف مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم في لبشوط الأول والثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.