ليفربول يتفوق على فولهام بهدف ساديو ماني فى الشوط الاول.. فيديو

كتب - مروان عصام

انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمع بين فريقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وفولهام، المقامة حالياً بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، بتقدم ليفربول بهدف دون مقابل.



جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق ساديو مانى فى الدقيقة 26 من صناعة البرازيلى فيرمينو.



يحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17...