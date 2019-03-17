بالفيديو.. احتفال "إنساني".. لاعب يكرم شهداء نيوزلندا بعد تسجيل هدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

كرّم كوستا بارباروزس مهاجم منتخب نيوزلندا شهداء الهجوم الإرهابي على أحد المساجد عن طريق السجود بعد تسجيل هدف لفريقه ميلبورن فيكتوري في الدوري الأسترالي.

وسجل اللاعب النيوزلندي هدفًا ظهر السبت ثم سجد أرضًا لتكريم الشهداء، في لقطة نالت إشادة كبيرة من وسائل الإعلام في أستراليا.

وقالت قناة "فوكس سبورتس" واسعة الانتشار تعليقًا على احتفال اللاعب: "خلال أسبوع أليم ببلاده، كيوي كوستا بارباروزس يعلن تضامنه باحتفال رائع بهدفه".

ويعد بارباروزس أحد هدافي الدوري الأسترالي حيث سجل 13 هدفًا ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن اللاعب المتصدر.