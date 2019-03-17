كريستيانو رونالدو يدرب ابنته على كرة القدم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، برفقة ابنته الصغيرة آلانا مارتينا، ابنته من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، وهو يعلمها كرة القدم

ونشرت خطيبته الحسناء جورجينا رودريجز، نشرت مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لأجواء عائلية يعيشها كريستيانو رونالدو، حيث ظهر يلاعب ابنته الصغيرة آلانا مارتينا التي تبلغ من العمر عاما، بقذفه لكرة القدم لتلتقطها الصغيرة.

رونالدو الملقب بـ”صاروخ ماديرا” كثيرا ما يظهر وهو يلاعب أطفالة كرة القدم، إذ يلعب ابنه الأكبر كريستيانو جونيور كرة القدم ضمن أكاديمية يوفنتوس الإيطالي.

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جورجينا كانت قد خطفت الأنظار خلال الفترة الماضية أثناء حضورها مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الإسباني في ملعب “السيدة العجوز”، وظهرت وهي تبكي بعدما سجل كريستيانو 3 أهداف “هاتريك”.

رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق، كان قد قاد فريقه يوفنتوس إلى دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في ريمونتادا قوية أمام أتلتيكو حيث فاز اليوفي 3 / صفر سجلها رونالدو.. بعد خسارة الفريق في مباراة الذهاب صفر / 2.