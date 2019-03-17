انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد "ريمونتادا" قارية.. يوفنتوس يتلقى هزيمة محلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 05:50 مساءً - تلقى نادي يوفنتوس، الأحد، هزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ إثر سقوطه في ملعب مضيفه جنوى بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وفضّل المدرب ماسيمليانو أليغري إراحة عدد من نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجّل ثلاثية لفريقه قادته للإطاحة بأتلتيكو مدريد من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، معوّضاً خسارته ذهاباً (0-2).

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أحرز هدفي جنوى، ستيفانو ستورارو والمقدوني غوران بانديف في الدقيقتين الـ72 و81 من زمن المباراة.

وكان حكم اللقاء قد ألغى ضربة جزاء احتسبها ليوفنتوس في الدقيقة الـ30، بعد الاستعانة بـ"تقنية الفيديو".

بهذه النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، بفارق 18 نقطة عن نابولي، فيما ارتقى جنوى للمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.