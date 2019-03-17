انت الان تتابع تفاصيل خبر جماهير الوحدات الأردني تهتف للمقاومة الفلسطينية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 05:50 مساءً - هتفت جماهير نادي الوحدات الأردني للمقاومة الفلسطينية على هامش إحدى مباريات الفريق في البطولة المحلية لكرة القدم.

وصدحت حناجر جماهير الوحدات بهتافات نارية على غرار "قسام يا حبيب.. اضرب تل أبيب"، و"ما بدنا (لا نريد) دوري لا بدنا كأس بدنا نقاوم مع حماس".

وأُطلق، مساء الخميس الماضي، صاروخان من قطاع غزة على تل أبيب، وردت "إسرائيل" بعشرات الغارات على القطاع المحاصر، قبل أن يتم احتواء الموقف ويعود الهدوء.

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وهذه هي المرة الأولى التي تطلَق فيها صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع (العصف المأكول)، صيف عام 2014.

وتخوفاً من سقوط المزيد من الصواريخ قرّرت بلدية تل أبيب فتح الملاجئ العامة في ضواحي المدينة الجنوبية، كما رُفعت أيضاً حالة التأهب في كل المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

تحدر الإشارة إلى أن الوحدات يُعد أحد الأندية الأردنية، وأُسس عام 1956 وظل تابعاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى عام 1966 ليتبع وقتها وزارة الشباب والرياضة الأردنية.

ويعتبر الوحدات المنافس الأول للفيصلي على مختلف الألقاب والبطولات على الساحة الكروية الأردنية.