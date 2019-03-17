انت الان تتابع تفاصيل خبر الفيفا ينعي حارس منتخب نيوزيلندا بهجوم المسجدين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 05:50 مساءً - نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات عطا عليان، الذي قتل في الهجوم الإرهابي الذي شنه متطرف يميني على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.

وقال الفيفا في تغريدة: "ببالغ الأسى علمنا أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كرايست تشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات".

وأكد منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات، اليوم الأحد، مقتل حارس مرماه، اللاعب عطا عليان، في مجزرة "المسجدين"، وقال في بيان على "تويتر": "إنّ عليان (33 عاماً)، والذي لعب 19 مباراة دولية، من ضمن القتلى الخمسين الذين راحوا ضحية الهجوم الإرهابي قي كرايتس تشيرش".

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ونعى اتحاد كرة القدم النيوزيلندي اللاعب عليان، معرباً عن تعازيه لأسرته في هذه الحادثة.

وكان "عليان"، أردني الجنسية من مواليد الكويت، يصلي في مسجد النور عند وقوع الهجوم، وتوفي متأثراً بجراحه في مستشفى كرايست تشيرش، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، يوم الجمعة الماضي، مجزرة إرهابية بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدفت مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف 50 قتيلاً ومثلهم من الجرحى.