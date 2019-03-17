انت الان تتابع عبدالحفيظ: الأهلى أنهى مرحلة صعبة بالبطولة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
سيد عبد الحفيظ
يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم عرضا قويا أمام شبيبة الساورة الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في ختام مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، مضيفا أن الأهلي استحق التأهل لدور الثمانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على بطل الجزائر بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن الفريق أنهى مرحلة صعبة في البطولة الإفريقية، وأن القادم في غاية الأهمية.
وأوضح أن شخصية اللاعبين ظهرت في مراحل الحسم بدور المجموعات، وأن البطولة بشكل عام دائما ما تأتي خطوة بخطوة، فالبداية تكون بدور الـ32 ثم مرحلة المجموعات، وصولا إلى المواجهات الأصعب بداية من دور الثمانية. وأشاد عبد الحفيظ بحضور جماهير الأهلي في مباراة الساورة، مؤكدا أن حضورهم كان دافعا وحافزا لتحقيق نتيجة
وأوضح أن شخصية اللاعبين ظهرت في مراحل الحسم بدور المجموعات، وأن البطولة بشكل عام دائما ما تأتي خطوة بخطوة، فالبداية تكون بدور الـ32 ثم مرحلة المجموعات، وصولا إلى المواجهات الأصعب بداية من دور الثمانية.
وأشاد عبد الحفيظ بحضور جماهير الأهلي في مباراة الساورة، مؤكدا أن حضورهم كان دافعا وحافزا لتحقيق نتيجة كبيرة، وتأكيد الصعود عن جدارة بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة.
وقال مدير الكرة إن الأهلي يحتاج إلى جماهيره في كل وقت، لا سيما في دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الأهلي سيواجه أحد الفرق التي تحظى بشعبية ودعم جماهيري.
وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي أغلق ملف البطولة الإفريقية، وأن الجهاز الفني منح الفريق راحة ثلاثة أيام، لالتقاط الأنفاس بعد فترة ضغط في المباريات، على أن يعود بعدها الأهلي للاستعداد لمباراة الزمالك في الدوري.
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