انت الان تتابع كاكا: ميسي السبب في تألق كريستيانو رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

رونالدو

تحدث البرازيلي ريكاردو كاكا، نجم ميلان وريال مدريد السابق، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وتألقه مع فريقه خلال الفترة الحالية، واستمراره في منافسة ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، وانفراد اليوفى بصدارة الدوري الإيطالي، وقال كاكا في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لم أتفاجأ بتألق رونالدو الحالي، لكن ما يدهشني حفاظه على مستواه، حيث إن تفوق ميسي مع فريقه سبب في ذلك، والتحدي الذي لا ينتهي بينهما مطلقا، مما يعطيه الرغبة دائما في إخراج أفضل ما عنده دائما".

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وأضاف كاكا: "كريستيانو لا يزال يجد حافزا قويا ونجاحات عديدة خاصة بعد أن تخطى سن الـ34، حيث يرغب في أن يبقى الأفضل بين لاعبي العالم، وبالأخص بعد أن حلق فريقه يوفنتوس منفردًا بالدوري الإيطالي الذي يعطيه فرصة بإعطاء المزيد لكرة القدم". وعن أزمة إيكاردي، قال: "لا أعرف شيئًا عنها، ولكنه لاعب مهم للإنتر