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رد ميدو عن تصريحاته التي أثارت الجدل في السعودية

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١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

ميدو

ميدو

رد أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، على تصريحاته التي أثارت جدلا كبيرا في السعودية أمس السبت، بعد أن أعادت صحيفة «الجزيرة» السعودية، نشر تصريحاته بشأن مشاركة مدافعه الشاب عبد الإله العمري، المعار من النصر، والذي لعب مباراة أمس السبت ضد العالمي، والتي انتهت بخسارة الوحدة برباعية دون رد، ضمن الجولة الـ 24 من منافسات الدوري السعودي، وقال ميدو «تصريحي بشأن اللاعبين المعارين واضح وصريح ولا يحتاج إلى توضيح لمن يريد أن يسمعه بنية صافية».

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وأوضح ميدو عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، اليوم الأحد: «أما عن هواة الصيد في الماء العكر وتلوين المواقف حسب أهوائهم وهواة فن المؤامرات فليس عندي أي وقت للرد عليكم أكثر مما فعلت!! خسرنا مباراة معًا كمجموعة وسنعود للانتصارات معًا كمجموعة». تصريحي بشأن اللاعبين المعارين واضح وصريح

وأوضح ميدو عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، اليوم الأحد: «أما عن هواة الصيد في الماء العكر وتلوين المواقف حسب أهوائهم وهواة فن المؤامرات فليس عندي أي وقت للرد عليكم أكثر مما فعلت!! خسرنا مباراة معًا كمجموعة وسنعود للانتصارات معًا كمجموعة».

— Mido (@midoahm)

وكان ميدو قد قال أمس: «أعتذر للاعب عبد الإله العمري، لو كان تفهم تصريحاتي بشأن تطبيق نظام الاتحاد الإنجليزي، بعد خوض اللاعبين المعارين أمام أنديتهم، بشكل خاطئ».

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