انت الان تتابع جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نصر حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كرستيان جروس، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يتصدر الفارس الأبيض قمة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بينما يحتل نصر حسين داي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل فريق جور ماهيا الكيني ترتيب المجموعة برصيد صفر. وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش". في خط الدفاع: عبد الله جمعة- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- يوسف إبراهيم "أوباما". في خط الهجوم: خالد بو طيب- حميد أحداد- أحمد سيد "زيزو". بينما تضم قائمة الاحتياطي كلا من: عماد السيد- محمود عبد المنعم "كهربا"-