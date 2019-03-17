جنوة يكبد يوفنتوس الهزيمة الأولى في الموسم

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تحرير:خالد الفوي ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
يوفنتوس
تكبد يوفنتوس أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وذلك بعد سقوطه على ميدان جنوة بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من الكالتشيو لموسم 2018- 2019، وسجل ثنائية جنوة كل من ستيفانو ستورارو في الدقيقة 72، وأطلق جوران بانديف رصاصة الرحمة على فريق السيدة العجوز في الدقيقة 81، ليتوقف رصيد اليوفي عند النقطة 75 في صدارة جدول الترتيب بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي، بينما ارتفع رصيد فريق جنوة إلى 33 نقطة، ارتقى بها من المركز الـ14 إلى المرتبة الـ11 في جدول الترتيب.
وغاب عن مباراة اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة إلى المدافع الإيطالي جورجيو كيليني، بعدما فضل المدرب ماسيمليانو أليجري إراحتهم، في ظل الفارق الكبير في النقاط بين يوفنتوس وأقرب ملاحقيه نابولي، إلى جانب خروج يوفنتوس من موقعة أتلتيكو مدريد منذ أيام. وعانى يوفنتوس طوال أحداث المباراة، وفقد
وعانى يوفنتوس طوال أحداث المباراة، وفقد السيطرة تمامًا على مجريات الأمور وسط تألق كبير من لاعبي أصحاب الأرض.
وعلى الرغم من تلك السيطرة، فإن يوفنتوس تمكن من التسجيل أولًا في الدقيقة 56 عبر نجمه باولو دييالا، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية إعادة الفيديو "VAR".
ويضع يوفنتوس كل تركيزه في الوقت الحالي على دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أياكس الهولندي في ربع النهائي في مباراة الذهاب يوم 10 أبريل المقبل.
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