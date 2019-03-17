انت الان تتابع جنوة يكبد يوفنتوس الهزيمة الأولى في الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

يوفنتوس

تكبد يوفنتوس أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وذلك بعد سقوطه على ميدان جنوة بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من الكالتشيو لموسم 2018- 2019، وسجل ثنائية جنوة كل من ستيفانو ستورارو في الدقيقة 72، وأطلق جوران بانديف رصاصة الرحمة على فريق السيدة العجوز في الدقيقة 81، ليتوقف رصيد اليوفي عند النقطة 75 في صدارة جدول الترتيب بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي، بينما ارتفع رصيد فريق جنوة إلى 33 نقطة، ارتقى بها من المركز الـ14 إلى المرتبة الـ11 في جدول الترتيب.

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وغاب عن مباراة اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة إلى المدافع الإيطالي جورجيو كيليني، بعدما فضل المدرب ماسيمليانو أليجري إراحتهم، في ظل الفارق الكبير في النقاط بين يوفنتوس وأقرب ملاحقيه نابولي، إلى جانب خروج يوفنتوس من موقعة أتلتيكو مدريد منذ أيام. وعانى يوفنتوس طوال أحداث المباراة، وفقد