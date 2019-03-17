انت الان تتابع سولسكاير يطالب لاعبيه بنسيان خيبة كأس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

أولي جونار سولسكاير

طالب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، لاعبيه بضرورة نسيان الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعدما ودع الشياطين الحمر البطولة أمس، بالسقوط أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، ليتأهل الأخير للمرة الأولى منذ عام 1998 إلى نصف نهائي البطولة، وتأتي تلك الخسارة مباشرة عقب تلقي اليونايتد هزيمة في الدوري الإنجليزي على يد أرسنال بهدفين دون رد، كانت الهزيمة الأولى لليونايتد في الدوري تحت قيادة المدرب النرويجي، ليطالب الأخير لاعبيه بضرورة العودة إلى طريق الانتصارات من جديد عقب نهاية فترة التوقف الدولية والتي ستبدأ هذا الأسبوع.

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وقال سولسكاير: "الهزيمة واردة في كرة القدم، ولا يمكننا فعل أي شيء تجاه هذا الأمر، وأطالب اللاعبين الذين سيذهبون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولية، بالاستمتاع وتقديم أفضل ما لديهم". وأضاف المدرب النرويجي: "هناك بعض اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمنتخبهم الوطني للمرة الأولى منذ فترة، وربما