سولسكاير يطالب لاعبيه بنسيان خيبة كأس الاتحاد

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تحرير:خالد الفوي ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
أولي جونار سولسكاير
طالب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، لاعبيه بضرورة نسيان الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعدما ودع الشياطين الحمر البطولة أمس، بالسقوط أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، ليتأهل الأخير للمرة الأولى منذ عام 1998 إلى نصف نهائي البطولة، وتأتي تلك الخسارة مباشرة عقب تلقي اليونايتد هزيمة في الدوري الإنجليزي على يد أرسنال بهدفين دون رد، كانت الهزيمة الأولى لليونايتد في الدوري تحت قيادة المدرب النرويجي، ليطالب الأخير لاعبيه بضرورة العودة إلى طريق الانتصارات من جديد عقب نهاية فترة التوقف الدولية والتي ستبدأ هذا الأسبوع.
وقال سولسكاير: "الهزيمة واردة في كرة القدم، ولا يمكننا فعل أي شيء تجاه هذا الأمر، وأطالب اللاعبين الذين سيذهبون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولية، بالاستمتاع وتقديم أفضل ما لديهم". وأضاف المدرب النرويجي: "هناك بعض اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمنتخبهم الوطني للمرة الأولى منذ فترة، وربما
وأضاف المدرب النرويجي: "هناك بعض اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمنتخبهم الوطني للمرة الأولى منذ فترة، وربما يمنحهم ذلك دفعة معنوية، حيث نرغب في إعادة شحن طاقتنا للعودة بقوة من جديد".
وتابع سولسكاير: "مهما حدث في فترة التوقف الدولية، سواء شارك اللاعبون مع منتخباتهم أم لا، أطالبهم بالعودة وعلى وجوههم الابتسامة، ويملكون الكثير من الطاقة لخوض ما تبقى من مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".
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