شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا على فولهام بهدف «ماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول الإنجليزي مع نظيره فولهام، بتقدم الريدز بهدف نظيف احرزه نجمه السنغالي الدولي ساديو ماني، في المباراة التي تجمعهما على ملعب كرافن كوتاج، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

سيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول وأضاع مهاجموه العديد من الفرص السهلة إلى أن تقدم ماني لفريقه في الدقيقة 26 بعدما استلم عرضية رائعة من لالانا، وبذلك تساوى «ماني» مع «صلاح»، صاحب الـ 17 هدفًا بدوره، وكذلك النجمين بيير-إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي، وهداف توتنهام هاري كين.

ويعيش السنغالي فترة رائعة في الموسم، بعدما سجل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة في كل البطولات.