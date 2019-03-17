شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يعادل أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، عدد أهداف زميله محمد صلاح في جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ورفع «ماني» رصيده من الأهداف إلى 17، بعد إحرازه هدف التقدم لليفربول في المباراة الجارية حاليًا أمام فولهام في إطار الجولة 31 من البريميرليج.

وبذلك يتساوى «ماني» مع «صلاح»، صاحب الـ 17 هدفًا بدوره، وكذلك النجمين بيير-إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي، وهداف توتنهام هاري كين.

ويعيش السنغالي فترة رائعة في الموسم، بعدما سجل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة في كل البطولات.