شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة نصر حسين داي الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، والتي ستنطلق في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش». Advertisements الدفاع: محمود حمدي «الونش» ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبدالله جمعة. الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم «أوباما» وأحمد سعيد «زيزو» وحميد أحداد. الهجوم: خالد بوطيب. ويتواجد على دكة البدلاء: عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وإبراهيم حسن وعمر السعيد.

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