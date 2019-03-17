شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يقود تشكيل ليفربول في مواجهة فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل نادي ليفربول في مباراته التي تنطلق في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة أمام نظيره فولهام، في إطار الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء التشكيل الرسمي الذي أعلنه المدير الفني الألماني يورجن كلوب كالآتي: حراسة المرمى: أليسون Advertisements الدفاع: روبيرتسون- ماتيب- فان ديك- أليكساندر أرنولد الوسط: فينالدوم- فابينيو- لالانا الهجوم: ماني- فيرمينيو- صلاح

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