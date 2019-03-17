شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موعد عودة «إكرامي» للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وبدأ إكرامي، اليوم الأحد، تدريبات الجري حول الملعب مع زيادة الحمل البدني، وذلك لمدة أسبوع قبل أن يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة تدريجيًا.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن إكرامي أمامه أسبوعان من التأهيل حتى يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

ويعاني إكرامي من تمزق في عضلة السمانة تعرض له مؤخرا، ويغيب بسببه عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.