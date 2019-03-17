شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الإعلام الرياضي» يطلق جائزة التميز للإعلام الرياضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلق الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي «جائزة التميز للإعلام الرياضي»، كأول حدث من نوعه يقام في المملكة، ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية المقدمة، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال.

وتتضمن هذه الجائزة سبعة فروع: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيراً الإعلامي الأولمبي، كما اشترط الاتحاد عدداً من الشروط اللازم توفرها للدخول في هذه الجائزة والمشاركة بها، وهي أن يكون المتقدم عضواً في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد، كما أن يكون موضوع المشاركة مقتصراً على المجال الرياضي فقط، بحيث يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة المذكورة أعلاه وبمشاركة واحدة، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي الحالي 2019/2018، مع إرفاق رابط النشر الرسمي للمشاركة.

وحدد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الفترة من 15 أبريل وحتى 20 مايو موعداً لاستقبال المشاركات بإرسالها بصيغة PDF للمشاركات الصحفية، ورابط الـYOUTUBE للمشاركات المرئية، وذلك عبر موقع الجائزة SSMFAWARD.COM الذي سيطلق لاحقاً وسيحتوي على تفاصيل موسعة عن آلية المشاركة والترشح.

Advertisements

وتأتي هذه الجائزة لتواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عاصمة للأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، التي شهدت حضوراً إعلامياً كبيراً من جميع دول العالم وتغطية واسعة للأحداث والمنافسات المختلفة.

يذكر أن هذه الجائزة تأتي ضمن المبادرات النوعية التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في اجتماع مجلس إدارته الأخير، والتي تهدف إلى تطوير الكفاءات الإعلامية، والارتقاء بالإعلام الرياضي للوصول إلى درجة عالية من الاحترافية التي تتوافق مع التطلعات وتحقق التميز.