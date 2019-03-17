شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قائمة «الأخضر» تحت 23 عاماً لتصفيات كأس آسيا 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم سعد الشهري 23 لاعباً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلند، التي يستضيف الأخضر خلالها مجموعته «الرابعة» التي تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات ولبنان والمالديف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض خلال الفترة من 22 - 26 مارس الجاري.

وجاءت أسماء اللاعبين الذين تم استدعاؤهم على النحو التالي: أيمن الخليف، عبدالباسط هندي، عبدالرحمن غريب، عبدالله حسون، حسان التمبكتي، عبدالله الحمدان، ناصر العمران، عون السلولي، مهند الشنقيطي، حسين سالم، سعد السلولي، عبدالله اليوسف، محمد المجحد، زيد البواردي، صالح الوحيمد، عبدالرحمن اليامي، ناصر الدوسري، أيمن الحجيلي، محمد الربيعي، حسن القيد، حسين النخلي، هارون كمارا، وعبدالإله العمري.