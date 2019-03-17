شكرا لقرائتكم تعديلات فى مواعيد مبارايت القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل تعديل موعد مباريات الأسبوع الـ23 للمجموعة الثانية "القاهرة والقناة"، بحيث تقام يوم الخميس بعد القادم الموافق 28 مارس الجارى بدلا من الخميس المقبل.

Advertisements

وقد استند مسئولو المسابقات فى تعديلاتهم إلى تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، نظرا لإقامة مباراة الزرقا ومنتخب السويس المؤجلة يوم الخميس المقبل فقد تقرر تأجيل مباريات الأسبوع بالكامل إلى الخميس المقبل.

كما قررت اللجنة تعديل موعد مباريات الترسانة إلى الثالثة عصرا بدلا من السادسة أسوة بباقى الأندية تحقيقا أيضا لتكافؤ الفرص.