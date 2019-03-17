شكرا لقرائتكم صور.. مدرجات الزمالك وحسين داى "خالية" قبل 60 دقيقة من المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت مدرجات مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى فى استاد 5 يوليو، خالية من الجمهور، قبل 60 دقيقة من المواجهة المنتظرة بين الفريقين، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ومازال الإقبال ضعيفا حتى الآن على مدرجات ملعب المباراة التى من المفترض وفقا لتوقعات مسئولى نصر حسين داى أن تمتلئ بجمهور الفريق مع انطلاق المباراة نظرا لأهميتها ولكن مازال الإقبال ضعيف حتى الآن.

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حالة خسارة الفريق الأبيض سيكون تأهل الفريق متوقف على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.

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ويتواجد فى المقصورة الرئيسية لملعب المباراة أعضاء مجلس إدارة الزمالك بجانب طارق صلاح مدير المقاولون العرب بالجزائر الذى حرص على مساندة البعثة البيضاء منذ وصولها إلى العاصمة الجزائرية.