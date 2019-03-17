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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة تشيلسي وايفرتون بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين
يلتقى اليوم على ملعب "جوديسون بارك" إيفرتون فى مواجهة قوية أمام تشيلسي، فى الساعة السادسة والنصف مساء، ويحتل إيفرتون المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة، بينما تشيلسى سادسا برصيد 57 نقطة.
مشاهدة مباراة تشيلسي وايفرتون بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين
ويبحث تشيلسي عن الفوز من أجل انهاء الموسم ضمن المربع الذهبى، لضمان الشماركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن فقد فرص المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم باستثناء الدوري الأوروبي حيث خسر كأس الرابطة بالخسارة أمام مانشستر سيتى بركلات الترجيح فى المباراة النهائية، وكأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد، بينما يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.
مشاهدة مباراة تشيلسي وايفرتون بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين
وكان تشيلسي قد تأهل يوم الخميس الماضى للدور ربع النهائى من الدورى الأوروبى على حساب فريق دينامو كييف الأوكرانى 5-0، وبمجموع المباراتين 8-0، بفضل هاتريك الفرنسى أوليفييه جيرو الذى سجل 3 أهداف "هاتريك" فى اللقاء.
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