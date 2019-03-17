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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة تشيلسي وايفرتون بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين

يلتقى اليوم على ملعب "جوديسون بارك" إيفرتون فى مواجهة قوية أمام تشيلسي، فى الساعة السادسة والنصف مساء، ويحتل إيفرتون المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة، بينما تشيلسى سادسا برصيد 57 نقطة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وايفرتون بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين



ويبحث تشيلسي عن الفوز من أجل انهاء الموسم ضمن المربع الذهبى، لضمان الشماركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن فقد فرص المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم باستثناء الدوري الأوروبي حيث خسر كأس الرابطة بالخسارة أمام مانشستر سيتى بركلات الترجيح فى المباراة النهائية، وكأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد، بينما يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.