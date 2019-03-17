شكرا لقرائتكم ليفربول وفولهام ..هدف مانى يضمن الصدارة مؤقتا للريدز فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمع بين فريقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وفولهام، المقامة حالياً بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بتقدم ليفربول بهدف دون مقابل.

جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق ساديو مانى فى الدقيقة 26 من صناعة البرازيلى فيرمينو.

يحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم وانتزاع الصدارة من مانشستر سيتى الذى تأجلت مباراته أمام مانشستر يونايتد، نظراً لمواجهة سوانزى سيتى فى ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.

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وعلى الرغم أن فولهام يبتعد بفارق 13 نقطة عن المنطقة الآمنة بجدول الدورى إلا أنهسيسعى جاهداً لتحقيق الفوز من أجل التمسك بآماله فى البقاء بالدرجة الممتازة.

ويأمل محمد صلاح فى استعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل فى آخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلى.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.