شكرا لقرائتكم وردة ضمن بدلاء أتروميتوس أمام أيك أثينا فى الدورى اليونانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى أتروميتوس المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى عمرو وردة التشكيلة الأساسية، التى سيخوض على إثرها مباراة أيك أثينا التى تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى اليونانى.

ذكرت الصفحة الرسمية لنادى أتروميتوس بموقع "تويتر"، أن عمرو وردة سيبدأ مباراة اليوم على مقاعد البدلاء.