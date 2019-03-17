- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وردة ضمن بدلاء أتروميتوس أمام أيك أثينا فى الدورى اليونانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادى أتروميتوس المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى عمرو وردة التشكيلة الأساسية، التى سيخوض على إثرها مباراة أيك أثينا التى تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى اليونانى.
ذكرت الصفحة الرسمية لنادى أتروميتوس بموقع "تويتر"، أن عمرو وردة سيبدأ مباراة اليوم على مقاعد البدلاء.
وكان نادى أتروميتوس قرر استبعاد عمرو وردة من المشاركة من المباريات وإلزامه بخوض تدريبات انفرادية بعدما دخل فى مناوشات مع جماهير أيك أثينا.
وخرج فريق أتروميتوس المحترف ضمن صفوفه المصرى عمرو وردة، من منافسات بطولة كأس اليونان بعد الخسارة أمام أيك أثينا بنتيجة 3 / 0، ضمن مباريات مرحلة الإياب فى دور الثمانية.
ووفقا لصحيفة "جازيتا اليونانية"، فإن اللقاء شهد مشادة بين عمرو وردة وبعض جماهير أيك، بعد قيام اللاعب بالرد على سخرية الجماهير باستخدام أغنية يونانية سبق له أن ظهر فى مقاطع مصورة أثناء قيامه بالغناء فيها.
واعتذر عمرو وردة لجماهير أيك أثينا اليونانى عما بدر منه خلال مباراة أتروميتوس وأيك أثينا، التى أقيمت ضمن منافسات كأس اليونان.
وكتب عمرو وردة عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، "أود أن أتقدم بالاعتذار للجماهير اليونانية بصفة عامة وجماهير أيك أثينا بصفة خاصة عما بدر منى من تصرفات خاطئة فى المباراة".
وأضاف "أعترف أننى ارتكبت خطأ مهما فى مسيرتى المهنية بهذا التصرف، لكن فى الوقت ذاته، تعرضت لإساءات لعائلتى وديانتى ما جعلنى لا أستطيع التحكم فى أعصابى".
وواصل عمرو وردة حديثه قائلاً "لم أقصد الإساءة لفريق أيك أو لفريقى أتروميتوس الذى أحارب من أجله، أحب وأحترم بلدى الثانى اليونان، وأعد الجميع بعدم تكرار مثل هذه التصرفات فى المستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر وردة ضمن بدلاء أتروميتوس أمام أيك أثينا فى الدورى اليونانى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.