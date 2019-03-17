شكرا لقرائتكم مانى يتقدم لليفربول بالهدف الأول فى شباك فولهام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، فى شباك فولهام بالمباراة التى تجمعهما حالياً، بملعب "كرافين كوتاج"، إستعداداً لمواجهة فولهام ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في الدقيقة 26 من صناعة فيرمينو لتصبح النتيجة 1 - 0 لصالح ليفربول.

التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول فى مباراة اليوم جاءت كالتالى، أليسون فى حراسة المرمى، أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبرتسون، فاينالدوم، فابينيو، لالانا، صلاح، مانى، فيرمينو.

فى حين جاءت التشكيلة الاساسية لفريق فولهام كالتالى، ريكو فى حراسة المرمى، ريم، براين، شامبرز، فوسو منساه، كاينرى، ميشيل سيرى، زامبو، بابل، أيات، ميتروفيتش.

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم وانتزاع الصدارة من مانشستر سيتى الذى تأجلت مباراته أمام مانشستر يونايتد، نظراً لمواجهة سوانزى سيتى فى ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.

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وعلى الرغم أن فولهام يبتعد بفارق 13 نقطة عن المنطقة الآمنة بجدول الدورى إلا أنه سيسعى جاهداً لتحقيق الفوز من أجل التمسك بآماله فى البقاء بالدرجة الممتازة.