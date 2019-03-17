شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغادر تونس بعد الهزيمة من الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بعد قليل للسفر إلى مطار الرباط فى دولة المغرب كترانزيت، من أجل العودة للأراضى المصرية فى تمام السادسة من صباح غد الاثنين، عقب مواجهة الأفريقى التونسى باستاد رادس لحساب الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وودع الفريق منافسات البطولة الأقوى فى القارة اثر حصد نقطتين من ست مواجهات بتلك المرحلة.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل استكمال مشواره بمنافسات الدورى المحلى.