شكرا لقرائتكم سر استقالة خالد العوضى من اتحاد كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم خالد العوضى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد باستقالة من منصبه فى الاتحاد بسبب ظروف عمله. ووافق مجلس اليد على قرار استقالة العوضى، فى ظل عدم توفر أى فرصة لديه للتواجد فى الاتحاد. Advertisements يذكر أن العوضى لديه عمل بخلاف الاتحاد، فضلا عن عمله الاعلامى فى قناة النادى الأهلى .



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