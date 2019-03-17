شكرا لقرائتكم الزمالك إلى ملعب 5 يوليو لموقعة نصر حسين داى الجزائرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحرك الزمالك بقيادة السويسرى جروس، من فندق إقامته بالجزائر إلى ملعب 5 يوليو، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقين، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ألقى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محاضرته الفنية فى فندق إقامة الفريق قبيل التحرك مباشرة ووجه خلالها التعليمات الأخيرة للاعبين وضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية والهجومية والاهتمام باللعب الجماعى مع التركيز الشديد خلال المواجهة لعبور درو المجموعات والتأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

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يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حالة خسارة الفريق الأبيض سيكون تأهل الفريق متوقف على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.