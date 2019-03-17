شكرا لقرائتكم فيتا كلوب يتهم سيمبا برش مادة فى غرفة خلع الملابس.. شكوى رسمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادى فيتا كلوب الكونغولى تعتزم تقديم شكوى رسمية ضد سيمبا التنزانى لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف". ذكرت صفحة " Africans Got Football" بموقع "فيس بوك"، أن إدارة فيتا كلوب وجهت اتهاماً لمسئولى سيمبا برش مادة غير معروفة فى غرفة خلع الملابس قبل انطلاق المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز سيمبا بنتيجة 2 – 1. وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التى تقوم فيها إدارة سيمبا التنزانى برش مادة غير معروفة فى غرفة خلع الملابس، حيث سبق وأن اشتكى الأهلى المصرى وفريق نكانا الزامبى من هذه الواقعة من قبل. Advertisements

وصعد سيمبا التنزانى للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعدما حل ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف النادى الأهلى.

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