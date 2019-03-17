سيسيه وخالد قمر يقودان الاتحاد أمام حرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل أعلن حلمى طولان وطارق العشرى المديرين الفنيين للاتحاد السكندرى وحرس الحدود، تشكيلة فريقهما التى ستخوض اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الـ23، المقرر لها السادسة مساء اليوم على ملعب برج العرب. وضمت تشكيلة الاتحاد كلا من:- حراسة المرمى: الهانى سليمان خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود رزق - محمد بازوكا - السيد سالم خط الوسط: كريم الديب - أحمد نبيل مانجا- خالد الغندور – عمار حمدى Advertisements خط الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر بينما ضم تشكيل الحدود حراسة المرمى: سامح على خط الظهر: أحمد هانى - خالد سامى - الشبينى - مصطفى تاحا خط الوسط: عاشور الأدهم - مصطفى جمال - أحمد الشناوى خط الهجوم: أحمد الشيخ - سيريل أدو - موسيس

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