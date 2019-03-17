محمد صلاح ومانى يقودان ليفربول أمام فولهام فى البريميرليج...

جدة - عمرو شويل أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح التشكيلة الأساسية، التى سيخوض على إثرها مباراة فولهام التى تنطلق فى الرابعة والربع عصراً، بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ذكرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول بموقع "تويتر"، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يتواجد فى التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم.

يحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم وانتزاع الصدارة من مانشستر سيتى الذى تأجلت مباراته أمام مانشستر يونايتد، نظراً لمواجهة سوانزى سيتى فى ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.

وعلى الرغم أن فولهام يبتعد بفارق 13 نقطة عن المنطقة الآمنة بجدول الدورى إلا أنه سيسعى جاهداً لتحقيق الفوز من أجل التمسك بآماله فى البقاء بالدرجة الممتازة.

ويأمل محمد صلاح فى استعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل فى آخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلى.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.