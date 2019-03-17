ولفرهامبتون يتألق ويقصي يونايتد من كأس إنجلترا بثنائية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ولفرهامبتون واندرارز مفاجأة وأطاح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما فاز عليه 2 - 1 في دور الثمانية يوم السبت.
واستفاد ولفرهامبتون من هدفي راؤول خيمنيز ودييغو جوتا لينتزع بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي وينهي آمال يونايتد، ومدربه المؤقت أولي غونار سولشاير، في الفوز بلقب محلي هذا الموسم.
وسجل خيمنيز الهدف الأول بتسديدة أرضية من داخل المنطقة في الدقيقة 70 وأضاف جوتا الهدف الثاني بعد ست دقائق بعدما راوغ لوك شو بشكل رائع وانفرد بمرمى الحارس سيرجيو روميرو، وفي الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع تلقى ماركوس راشفورد تمريرة من شو وسدد كرة قوية في شباك ولفرهامبتون.
ولحق ولفرهامبتون بمانشستر سيتي وواتفورد في قبل النهائي، ويلعب ميلوول مع برايتون آند هوف ألبيون في ختام منافسات دور الثمانية يوم الأحد.
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