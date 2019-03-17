شكرا لقرائتكم بلباو يحطم آمال أتلتيكو مدريد في المنافسة على اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت آمال أتلتيكو مدريد الضئيلة في لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضربة قوية بعد خسارته 2 - صفر أمام مستضيفه أتلتيك بلباو يوم السبت ليواجه خطر التأخر بعشر نقاط عن برشلونة المتصدر.

ومنح إينياكي وليامز التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 73 إذ وضع الكرة داخل المرمى الخالي من حارسه بعدما فقد خوسيه خيمنيز لاعب أتلتيكو الكرة في وسط ملعبه.

وحسم كينان كودرو الفوز لبلباو قبل خمس دقائق من النهاية بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بخيمنيز لتزداد آلام أتلتيكو بعد أربعة أيام من الخروج من دوري أبطال أوروبا بهزيمة أمام يوفنتوس.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني وله 56 نقطة مقابل 63 لبرشلونة الذي يستطيع زيادة الفارق عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس يوم الأحد.