جنوى يكبد يوفنتوس الخسارة الأولى هذا الموسم

اسماء السيد - تلقى المتصدر يوفنتوس حامل لقب المواسم السبعة الماضية، خسارته الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم لهذا الموسم، بسقوطه المفاجئ صفر-2 أمام مضيفه جنوى في المرحلة الثامنة والعشرين.

وخاض فريق "السيدة العجوز" المباراة في غياب بعض لاعبيه الأساسيين للراحة، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفشل في هز شباك مضيفه المتواضع الذي سجل هدفيه في الشوط الثاني عن طريق البديلين ستيفانو ستورارو (72) لاعب يوفنتوس السابق، والمقدوني غوران بانديف (81).

وتعود الخسارة الأخيرة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي الى 22 نيسان/أبريل 2018، عندما سقط بهدف وحيد أمام ضيفه نابولي.

وبنتيجة خسارة الأحد، توقف رصيد يوفنتوس في الصدارة عند 75 نقطة، بفارق كبير عن نابولي الثاني (57) الذي يخوض لاحقا مباراته في هذه المرحلة ضد ضيفه أودينيزي، بينما رفع جنوى رصيده الى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان جنوى الأفضل في المباراة، وأقدم على أكثر من محاولة جدية على مرمى الحارس البديل ليوفنتوس ماتيا بيرين، في ظل غياب شبه كامل لخط هجوم يوفنتوس الذي حمل شارة قيادته الأرجنتيني باولو ديبالا.

وانتظر المضيف حتى الشوط الثاني لكسر التعادل السلبي، عندما سدد ستورارو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد نحو دقيقتين فقط على دخوله بدلا من الصربي دراكو لازوفيتش.

وبعدما حاول لاعبو يوفنتوس الاندفاع نحو مرمى جنوى لتسجيل هدف التعادل، لجأ المضيف الى الهجمات المرتدة التي شكلت خطرا على مرمى بيرين، وأثمرت هدفا ثانيا بعد تسع دقائق فقط، عندما تقدم العاجي كريستيان كوامي سريعا بالكرة، ومررها مخادعة لبانديف (دخل في الدقيقة 60 بدلا من أنطونيو سانابريا)، فسددها قوية بيسراه على يسار بيرين.

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وأثار الهدفان احتفالات صاخبة في مدرجات "ستاديو لويجي فيراريس" ومن دكة البدلاء في جنوى، لاسيما وأن الفريق حقق فوزه الأول في آخر أربع مباريات في الدوري (بعد تعادلين وخسارة)، علما بأنه صام عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات.

ودفع مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري ثمن إبقاء لاعبين أساسيين خارج التشكيلة يتقدمهم رونالدو الذي لم يرافق الفريق الى جنوى، حيث فشل فريقه في تشكيل أي خطر جدي على مرمى جنوى، على رغم أن الحكم ألغى له هدف افتتاح التسجيل في أوائل الشوط الثاني بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر")، بداعي وجود تسلل.

وكان أليغري قد أوضح السبت أن إبقاء أفضل لاعب في العالم خمس مرات خارج تشكيلة المباراة كان لإراحته بعد الأداء الكبير الذي قدمه ضد أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، حيث سجل "هاتريك" منح فريق "السيدة العجوز" الفوز بثلاثية نظيفة أهلته الى الدور ربع النهائي بعد الخسارة صفر-2 ذهابا في مدريد.

وقال أليغري إن رونالدو "خاض العديد من المباريات ويحتاج الى الراحة. ستكون مخاطرة كبيرة الدفع به للعب حاليا (...) لا أحتاج الى إقناعه، تحدثنا بهذا الشأن البارحة وشرحت وجهة نظري بشأن المباريات بين الآن وربع نهائي (دوري الأبطال) ووافق على ذلك".

وسيلاقي يوفنتوس فريق أياكس أمستردام الهولندي في الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية، وذلك في 10 نيسان/أبريل المقبل و16 منه.

ملخص مباراة جنوى ويوفنتوس: