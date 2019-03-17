شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك..الحرس يتعادل مع الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة من مساء اليوم فريق الاتحاد السكندرى و حرس الحدود فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة و العشرون من مسابقة الدورى

وكانت اخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 12 سبتمبر الماضى ، بالجولة السادسة من المسابقة المحلية

وأحرز الأهداف خالد قمر للاتحاد ، بينما هدف الحدود سجله مصطفى جمال من ركلة جزاء

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة