شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك..الحرس يتعادل مع الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة من مساء اليوم فريق الاتحاد السكندرى و حرس الحدود فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة و العشرون من مسابقة الدورى
وكانت اخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 12 سبتمبر الماضى ، بالجولة السادسة من المسابقة المحلية
وأحرز الأهداف خالد قمر للاتحاد ، بينما هدف الحدود سجله مصطفى جمال من ركلة جزاء
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة
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