الإسماعيلي يمنح سيدومير إجازة قصيرة بعد الوداع الأفريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على منح البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى على إجازة قصيرة من أجل العودة لبلاده. Advertisements ومن المقرر أن يعود مدرب الدراويش لقيادة فريقه بداية من الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لمواجهة انبى نهاية هذا الشهر لحساب الأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى. ومن المقرر أن تعود بعثة الإسماعيلى للأراضى المصرية صباح الغد عقب مواجهة الافريقى بالجولة الختامية لدورى الأبطال.

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