شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة خالد العوضى من مجلس إدارة اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم خالد العوضى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد من منصبه فى الاتحاد بسبب ظروف عمله . ووافق مجلس اليد على قرار استقالة العوضى، فى ظل عدم توفر أى فرصة لديه للتواجد فى الاتحاد. Advertisements يذكر أن العوضى لديه عمل بخلاف الاتحاد، فضلا عن عمله الإعلامى فى قناة النادى الأهلى .

استقالة العوضي



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