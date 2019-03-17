بعثة الإسماعيلى "ترانزيت" فى مطار الرباط قبل العودة للقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى للسفر، بعد قليل، إلى مطار الرباط فى المغرب كـ"ترانزيت" تمهيداً للعودة للأراضى المصرية فى السادسة صباح غد الاثنين. Advertisements جاء ذلك عقب مواجهة الإفريقى التونسى باستاد رادس بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال افريقيا، والتى خسرها الدراويش ليودع منافسات البطولة الأقوى فى القارة. ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل استكمال مشواره بمنافسات الدورى المحلى.

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