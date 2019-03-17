شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر لاعبى الزمالك من الاندفاع الهجومى أمام بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من الاندفاع الهجومى أمام نصر حسين داى، فى المباراة التى ستجمعهما فى السادسة مساء اليوم، الأحد على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث جروس مع اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة، وحذرهم من الاندفاع الهجومى أمام بطل الجزائر، خوفًا من استقبال هدف مبكر من هجمة مرتدة، مشددًا على ضرورة التمركز الدفاعى الجيد، مع اليقظة طوال الـ 90 دقيقة، كما شدد على ضرورة تركيز محمود جنش حارس المرمى حرصًا على عدم استقبال شباكه أى أهداف.

وطالب جروس اللاعبين بالهدوء وعدم التسرع خلال شوطى المباراة، وعدم الدخول فى أى مهاترات مع لاعبى الخصم والتى يكون هدفها تشتييت التركيز، مؤكدًا أن تأخر هدف التقدم غير مقلق على عكس استقبال هدف مبكر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، ويخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض فسيكون تأهل الفريق متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.