شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا على دكة الزمالك أمام نصر حسين داى.. واستبعاد عنتر وحازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد السويسري جروس، المدير الفنى للزمالك، الخماسى عمر صلاح ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وحازم إمام من قائمة الفريق الأبيض لخوض مواجهة نصر حسين داى، فى المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين، فى السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام نصر حسين داى كل من: "عماد السيد ومحمد عبد الغنى وبها مجدى ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وعمر السعيد".

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض فسيكون تأهل الفريق متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.