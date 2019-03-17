شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك إلى ملعب 5 يوليو بعد نهاية محاضرة جروس لمواجهة حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك الزمالك بقيادة السويسرى جروس من فندق إقامته بالجزائر إلى ملعب 5 يوليو، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ألقى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، محاضرته الفنية فى فندق إقامة الفريق قبيل التحرك مباشرة ووجه خلالها التعليمات الأخيرة للاعبين وضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية والهجومية والاهتمام باللعب الجماعى مع التركيز الشديد خلال المواجهة لعبور درو المجموعات والتأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض فسيكون تأهل الفريق متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.